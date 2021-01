Nintendo koopt Next Level Games

Nintendo heeft de ontwikkelaar Next Level Games overgenomen. De ontwikkelaar van bijvoorbeeld Luigi’s Mansion 3.

Wat biedt deze studio ons nog meer?

De Canadese ontwikkelaar maakte de afgelopen jaren al exclusief games voor Nintendo consoles. Echter waren eerdere games onder andere Super Mario Strikers, Punch-Out!! en Tom Clancy’s Ghost Recon. In eerste instantie dus ook voor andere consoles. Met de overname die rond maart in zou moeten gaan, zal het moeten blijken of games van Next Level Games naar andere consoles zullen komen.

Er zijn overigens nog geen toekomstige aankondigingen gedaan qua games. Wellicht zien we een Mario voetbal game op de Nintendo Switch? Waar hopen jullie op?