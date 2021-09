Nintendo komt morgennacht met een nieuwe Direct presentatie

Nintendo heeft laten weten morgennacht een nieuwe Direct presentatie te zullen houden waarin de games die deze winter voor de Switch worden getoond.

De show zal in de nacht van 23 op 24 september om 0:00 onze tijd online worden geknald. De Direct zal zo’n 40 minuten duren en gefocust zijn op de games die deze winter voor de Switch in de planning staan. Op papier zou dat betekenen dat we meer gaan zien van de Pokémon remakes, Super Mario Party en Pokémon Legends: Arceus.

Tune in 9/23 at 3 p.m. PT for a #NintendoDirect livestream featuring roughly 40 minutes of information focused mainly on #NintendoSwitch games launching this winter. pic.twitter.com/feHBEKfHPG — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 22, 2021

Het kan ook zo maar zijn dat Nintendo wat verrassingen in petto heeft! We houden het in ieder geval voor jullie in de gaten en zorgen dat jullie de show hier op onze site live kunnen volgen!