Nintendo komt morgen met eerste Direct van het jaar

Nintendo komt morgenavond met de eerste Direct van 2022. Tijdens de 40 minuten durende livestream zullen de games worden getoond die in de eerste helft van 2022 zullen verschijnen.

Welke Nintendo Switch games kunnen we verwachten?

Nintendo heeft nog geen hints gegeven, maar we weten in ieder geval wel zeker dat Triangle Strategy, Chocobo GP, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp en Kirby and the Forgotten Land in de eerste helft van dit jaar zullen verschijnen. Dit wil niet perse zeggen dat al deze games de revue daadwerkelijk zullen passeren.