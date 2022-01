Nintendo komt met LEGO Luigi’s Mansion Set

Nintendo werkt al enige tijd samen met LEGO aan diverse sets, maar waar eerder Mario de hoofdrol kreeg is het nu de beurt aan diens broertje Luigi.

De LEGO Luigi’s Mansion sets staan geheel in het teken van het duistere avontuur van de bekendste broer uit de game-industrie. De sets brengen niet alleen de setting van de games naar de wereld van LEGO, maar ook een aantal personages. Zo zijn in de sets onder meer Toad, King Boo, verschillende spoken, professor E. Gadd (professor K. Wiebus) en natuurlijk Luigi zelf te vinden. Luigi is gewapend met een spookzuiger en moet alle spoken zien te vangen.

LEGO werkt overigens niet alleen met Nintendo samen. Onlangs liet het bedrijf weten ook met een Sonic the Hedgehog serie te zullen komen.