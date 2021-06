Nintendo kijkt altijd naar nieuwe tech, maar brengt wel een einde aan gerucht

Nintendo’s Doug Bowser lijkt te suggereren dat de Nintendo Switch Pro niet zo vroeg zal verschijnen als we vanuit waren gegaan.

In een gesprek met The Washington Post geeft de president van Nintendo Amerika inzicht op het succes van de Nintendo Switch en hoe de company naar de toekomst kijkt wat nieuwe hardware betreft.

“We kijken altijd naar technologie en hoe technologie gameplay-ervaringen kan verbeteren. Het is geen technologie om de technologie. Het is hoe specifiek technologie een gameplay-ervaring kan verbeteren. En waar pas je die technologie dan toe? Wil je het toepassen op huidige bestaande hardware of platformen, of wil je wachten op het volgende platform? En wat is dan de juiste gameplay-ervaring daarmee? Er zijn tal van factoren die erbij betrokken zijn, en het is iets waar we altijd naar kijken.”

Er wordt al sinds 2018 geroddeld over een mogelijke opvolger van de Nintendo Switch. Echter weigert Nintendo vooralsnog iets te melden over de mogelijke Pro versie van de hybride console en ook nu laat Doug Bowser niet echt blijken dat er in de nabije toekomst iets nieuws aan zit te komen.

Volgens de laatste geruchten gaat de Nintendo Switch Pro een 7 inch Oled scherm krijgen en zal 720p draaien. In de dock zou dit zelfs oplopen naar 4K en de console zou al in september moeten verschijnen. Het lijkt ons steeds minder geloofwaardig, maar wie weet tovert Nintendo binnenkort een Direct online?!