Nintendo houdt op 15 juni een Nintendo E3 Direct

Nintendo houdt dit jaar niet meer op woensdag de Nintendo E3 Direct, maar op de dinsdag. Puur alleen ook omdat het dan de laatste dan van E3 2021 is.

Normaliter vindt de E3 van dinsdag tot en met donderdag plaats en zijn in het weekend en op de maandag tot en met donderdag diverse persconferentie. Vanwege de pandemie wordt de E3 nu van zaterdag tot en met dinsdag gehouden en gaat Nintendo dus op dinsdag 15 juni om 18:00 onze tijd een nieuwe Nintendo E3 Direct online gooien.

Deze zal 40 minuten duren en voor het grote deel in het teken staan van games die in 2021 zullen verschijnen. Denk hierbij aan games als Pokémon Shiny Pearl en Brilliant Diamond. We zijn benieuwd welke games er nog meer zullen getoond worden. We hopen natuurlijk eindelijk weer iets van The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 te horen of Metroid Prime 4/ trilogie. Over een kleine twee weken zullen we het allemaal horen!