Nintendo heeft plannen voor nieuwe Switch versie

Nintendo kan natuurlijk niet achterblijven, nu de nieuwe generatie consoles voor de deur staat. Eerde gingen er ook al de geruchten dat er een krachtigere variant in de maak zou zijn, maar dat leek toen allemaal lariekoek.

Volgens mensen die bekend zijn met de plannen zou er volgend jaar een geupgrade versie verschijnen, samen met een reeks nieuwe games. Zo weet Bloomberg te melden. Specificaties zijn er nog niet, maar Nintendo kijkt naar de mogelijkheden van hardware die 4k ondersteunt.

De nieuwe games die bij deze nieuwe Switch-versie worden gelanceerd zouden variëren van titels voor de casual gamer tot aan de die-hard (Nintendo)fan. Dat Nintendo hiermee bezig zou ook de reden zijn dat we weinig hebben gezien qua Nintendo-software het afgelopen jaar. Uiteraard is niets hiervan officieel bevestigd, dus we nemen het vooralsnog met een korreltje zout.

Nu ben ik een van de fans die een geupgrade versie waarschijnlijk direct zou aanschaffen, maar hoe zit het met jullie? Is een sterkere Switch voor jullie een reden om de console opnieuw aan te schaffen?