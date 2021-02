Nintendo heeft de Zelda-serie geschrapt vanwege lek

In 2015 gingen er geruchten rond dat er een The Legend of Zelda-serie in de maak zou zijn in samenwerking met Netflix. Kort na de geruchten kwam ook het bericht dat het feest niet doorging. Nu weten we eindelijk waarom.

Een oplettende luisteraar die een aflevering van de The Serf Times-podcast luisterde, met Adam Conover, merkte op dat ze het de Zelda-serie spraken. De komiek werkte rond 2015 voor de website Collegehumour.com, waar ze toen aan een claymation, zo’n video met kleipoppetjes, van Star Fox werkte. Dit ging allemaal erg officieel, zelfs the man himself Shigeru Miyamoto zou op kantoor zijn geweest over de video. Ineens werd bekend dat er een Zelda- en Star Fox serie in de maak zouden zijn, maar plots werd de boel geannuleerd en hoorde we er niets meer over.

Wat er dus schijnbaar is gebeurt, is dat iemand bij Netflix z’n mond heeft kunnen houden en heeft verteld waar ze mee bezig waren. Dit werd door The Wallstreer Journal opgepikt en gepubliceerd. Nintendo kreeg het hier een beetje benauwd van en heeft vervolgens alles stop gezet. Je leest het goed, doordat een smeerpijp van Netflix z’n mond niet kon houden is een Nintendo Cinematic Universe ons afgenomen.