Nintendo gaat in de toekomst meer focussen op originele IP

Nintendo wil zich in de nabije toekomst gaan focussen op het uitbrengen van nieuwe IP, aldus president Shuntaro Furukawa.

Ondanks het succes van Nintendo met de Nintendo Switch dat veel steun kreeg van bestaande IP, zoals Mario, Animal Crossing ziet het bedrijf er ook wel iets in om wat meer risico te nemen. In een gesprek met Nikkei (vertaald door VGC) suggereert Furukawa dat Nintendo nieuwe IP moet maken om zo ook wat tegengas aan de concurrentie te kunnen geven.

“Met de toename van de tijd die thuis wordt doorgebracht, wordt het aanbod van ‘entertainment’ als consumptievoorwerp groter”,

zei de president in het interview.

“Games zijn geen levensbehoefte. Om ervoor te zorgen dat klanten games in hun eindige tijd kunnen kiezen, moeten ze interessant zijn. De concurrentie is zwaar en ik ben niet optimistisch. Ik bekijk en bestudeer verschillende vormen van entertainment. In de toekomst zullen we ons concentreren op het maken van nieuwe gameseries en op bestaande games zoals Mario en Zelda. “

Wat betreft nieuwe hardware is de president wat terughoudender en lijkt het erop dat de platformhouder nog niet toe is om nieuwe hardware aan te kondigen.

“We zijn constant bezig met het opbouwen van ideeën voor de nieuwe consoles die de markt verwacht, maar er zijn een aantal dingen die we nu niet kunnen doen vanwege technologie en kostenbeperkingen. De hardware- en softwareontwikkelingsteams zitten in hetzelfde gebouw, communiceren nauw met elkaar en denken na over hoe we nieuwe vormen van entertainment kunnen voorstellen”, zei hij. Om één stuk hardware te maken, moeten we een aantal jaren van tevoren veel voorbereiding doen, dus we werken zonder te stoppen. De doorslaggevende factor bij het al dan niet commercialiseren van een product is uiteindelijk of het een nieuwe ervaring kan creëren. “

Het lijkt erop dat Nintendo vooralsnog niet van plan is om met nieuwe hardware op de markt te komen, maar is mogelijk wel iets waar het bedrijf zich over bekommert. Wellicht dat men ons nog even op de verkeerde been wil zetten voor een grote aankondiging?! We houden het in ieder geval voor jullie in de gaten!