Wat zijn de parels in de Nintendo eShop die je niet mag missen? Laten we eens kijken naar de aanraders uit september!

Een fotografisch avontuur!

In de maand september kwamen er veel toffe indie titels uit. Twee die ik er toch even wil uitlichten zijn Eastward en TOEM. Ken je één van deze twee games nog niet, bekijk dan vooral de trailers. Overigens doe ik de rest te kort, dus het is zeker een aanrader om de hele compilatie te bekijken.