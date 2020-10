In de maand september kwamen er ook weer flink wat titels bij in de Nintendo eShop.

Goed en kwaad

Nintendo brengt geregeld een video uit met daarin een aantal toffe indie games. Met Hades en Ori and the Will of the Wisps is er al genoeg te beleven. Er zijn echter ook wat race games uitgekomen en misschien vind jij The Long Dark wel helemaal geweldig?

Laat ons weten welke game jij hebt gespeeld en wat je ervan vond!