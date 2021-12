Nintendo eShop aanraders (oktober)

Welke games waren de moeite waard in oktober? Nintendo maakt iedere maand een video van hun aanraders!

Tetris en op avontuur met golfen

De maand oktober is meestal een wat rustigere maand. Dit is ook te zien in het Nintendo eShop lijstje van oktober. Ontspannen golfen of tactisch kaarten via Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, het is allemaal wat relaxter. Toch kan Tetris Effect: Connected bijzonder stressvol zijn. Heb jij veel indie titels gekocht in oktober? Wat is jouw meest gespeelde game uit die maand?

