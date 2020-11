Nintendo eShop aanraders (oktober)

Het is weer zover, Nintendo heeft de tofste indie aanraders van oktober voor ons samengevat. Bekijk hier de video.

Röki, Ghost of a Tale en meer

In oktober zijn er flink wat mooie titels bijgekomen in de Nintendo eShop. Röki is daar een goed voorbeeld van, maar onderschat ook zeker Ghost of a Tale niet. Met name deze laatstgenoemde game ziet er prachtig uit en heeft een boeiend verhaal. Er zijn nog genoeg andere aanraders om te noemen, bekijk ze maar in deze compilatie video.

Welke indie titel ga jij proberen of heb jij al geprobeerd?