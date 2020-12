Nintendo eShop aanraders (november)

Het is alweer de tweede week in december. Er zijn rond deze tijd genoeg games om te spelen, maar heb je deze al geprobeerd?

Aanraders van de maand november

Vrijwel iedere maand brengt Nintendo een korte video uit met daarin een aantal toffe indie titels die verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop. In de maand november waren dit onder andere Picross S5, Sakuna: Of Rice and Ruin en Ghostrunner. Vind jij dat er een belangrijke indie titel mist in deze video? Laat het ons dan weten. Het gaat dan natuurlijk wel om games die in november zijn uitgebracht.

Speel jij al één van deze titels? Laat ons dan weten wat je ervan vindt.