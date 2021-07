Nintendo eShop aanraders (juni)

Het is weer tijd voor de leukste aanraders uit de Nintendo eShop. Deze keer is de maand juni aan de beurt. Alba of Sky al geprobeerd?

Deze aanraders mag je niet overslaan (volgens Nintendo)

Ieder maand zet Nintendo de leukste games op een rijtje, waarvan niet alles altijd even bekend is. Zo zien we toffe titels als Alba of Sky voorbij komen. Over het algemeen kiest Nintendo zelf vaak voor vrij onbekend indie ontwikkelaars. Echter zien we deze maand toch ook wat grotere namen, zoals Lego en hun eigen Gamestudio.

Welke games heb jij gespeeld of lijken jou erg leuk? Bekijk in de video alle andere Nintendo eShop aanraders van de afgelopen maand.