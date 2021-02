Beter laat dan nooit, hier zijn de Nintendo eShop aanraders van januari!

Scott Pilgrim en Tohu

Er zijn in januari niet heel veel pareltjes voorbij gekomen. Tenminste, dit filmpje van Nintendo zelf is voor de verandering best wel kort. Er komen zoveel games uit van kleine ontwikkelaars, het is leuk om daar eens wat van uit te proberen. Tohu is daar een mooi voorbeeld van! De muziek klinkt erg goed en de gameplay ziet er erg interessant uit.

Bekijk de rest van de aanraders hieronder: