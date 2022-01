Nintendo eShop aanraders (december)

Iedere maand verschijnt er heel veel moois in de Nintendo eShop. Nintendo deelt iedere maand daarvan een aantal aanraders. December is aan de beurt!

De laatste video van 2021 met onder andere Twelve Minutes

In de maand december was het op indie gebied vrij rustig, in ieder geval in de Nintendo eShop. Alhoewel er nog wel twee prachtige titels uitkwamen in 2021. Twelve Minutes en Sam & Max: Beyond Time and Space zijn sowieso al de moeite waard.

Buiten deze twee games zijn er nog veel meer aanraders te vinden. Bekijk daarvoor het YouTube filmpje van Nintendo Nederland even. Welke game ga jij spelen of heb je al in huis gehaald? Als je nog benieuwd bent naar de games uit november, kijk dan even hier.