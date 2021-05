Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. Check hieronder de leukste Nintendo eShop aanraders van de maand april.

Iedere maand de leukste indie titels

Nintendo zet iedere maand een aantal indie games in het zonnetje. De maand april kent een aantal leuke aanraders, zoals Cozy Grove en Lost Words: Beyond the Page. Heb jij één van de games uit het filmpje gespeeld? Laat het ons dan weten in de comments. Heb je aan de maand april niet genoeg? Check dan nog even die van maart.