Nintendo hield vanmiddag een Direct Mini en daar werden niet alleen twee Monster Hunter games en Ori and the Will of the Wisps voor de Switch aangekondigd. We hebben even alle aankondigingen voor jullie op een rijtje gezet.

• Monster Hunter Rise: In de nieuwste game binnen de actie-RPG-serie maken spelers jacht op angstaanjagende monsters en klimmen ze naar nieuwe hoogten. Maak je klaar om af te reizen naar het kleurrijke Kamura Village, een sereen bergdorpje waar spelers worden ondergedompeld in een unieke cultuur en innovatieve jachttechnieken kunnen leren. Met een speciaal insect dat een Wirebug wordt genoemd, kunnen spelers op een unieke manier door de gebieden navigeren, waardoor het zelfs mogelijk is om kliftoppen en hoge gebouwen te bereiken. De gebieden in de verschillende quests zijn niet opgedeeld in zones, waardoor spelers de uitgestrekte landschappen zonder tussentijdse laadtijden kunnen verkennen. Monster Hunter Rise wordt op 26 maart 2021 uitgebracht voor de Nintendo Switch. Ook zal er een Deluxe Edition (alleen als downloadversie) worden uitgebracht, met daarin de volledige game en het Deluxe Kit DLC Pack. Dit pakket bevat extra in-game content zoals een ‘Kamurai’ full layered armour set, exclusieve gebaren, cosmetische voorwerpen en meer. De standaard versie en de Deluxe Edition van MONSTER HUNTER RISE zijn vanaf vandaag beschikbaar als digitale pre-order in de Nintendo eShop. Spelers die de standaard versie of Deluxe Edition van tevoren bestellen, krijgen bonusvoorwerpen voor in de game zoals layered armour en meer. Met Monster Hunter-amiibo* krijgen spelers nog meer extra’s in de game. Op 26 maart 2021 wordt er ook een Collector’s Edition van MONSTER HUNTER RISE uitgebracht. Deze bevat een gamecardversie van de game, een downloadcode voor het Deluxe Kit DLC Pack, een amiibo van Magnamalo, een ‘Kamura Mark’-speld en een stickervel.

• Monster Hunter Stories: Wings of Ruin: dat momenteel in ontwikkeling is, plaatst spelers in de schoenen van een Monster Rider die bevriend raakt met iconische monsters uit de Monster Hunter-serie, terwijl ze epische avonturen beleven. In de toekomst zal er meer informatie worden gegeven over deze verhalende RPG die in de zomer van 2021 naar de Nintendo Switch komt.

• Ori and the Will of the Wisps: De kleine geest Ori heeft al vele gevaren het hoofd moeten bieden, maar wanneer een onschuldige vlucht de uil Ku in gevaar brengt, is moed alleen niet genoeg om een familie weer te verenigen, een verscheurd land te herstellen en Ori’s ware lot te ontdekken. Moon Studios, de makers van de geprezen actie-platformgame Ori and the Blind Forest, komen nu met een nieuw avontuur in een enorme, handgetekende wereld vol nieuwe vrienden en vijanden. Ori and the Will of the Wisps, dat wordt begeleid door een volledig georkestreerde soundtrack, behoudt de zorgvuldig ontworpen platformactie en diepgaande, emotionele verhaalvertelling die zo kenmerkend zijn voor Moon Studios. Ori and the Will of the Wisps wordt vandaag uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise: Het vervolg op Fitness Boxing is in de ring gestapt! Pak de Joy-Con-controllers, kies de muziek en trainingen, en voer allerlei boksoefeningen uit! Spelers kunnen kiezen uit negen verschillende trainers, elk met een eigen persoonlijkheid. Drie trainers maken hun debuut in de game: Karen, Janice en Hiro. Door regelmatig te trainen bouwen spelers een band op met de trainers. Het is zelfs mogelijk om de outfit van trainers aan te passen, waardoor spelers hun work-outs nog meer kunnen personaliseren. Verder beschikt de game over een stand voor twee spelers, een alarmfunctie en de mogelijkheid om bepaalde boksacties uit te zetten. Bovendien kunnen opgeslagen gegevens van de eerste Fitness Boxing-game worden overgedragen! Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise wordt op 4 december uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• Disgaea 6: Defiance of Destiny: Als gevolg van superreïncarnatie wordt de blufferige zombie Zed sterker wanneer hij sterft! Spelers banen zich al stervend en reïncarnerend een weg door diverse werelden om het uiteindelijk op te nemen tegen de machtigste God of Destruction. Disgaea 6: Defiance of Destiny is de eerste game binnen de serie die gebruikmaakt van 3D-modellen, met kleurrijke personages vol persoonlijkheid en de terugkeer van het over-the-top gevechtssysteem van de serie. Bereid je voor op een ervaring die het niet zo nauw neemt met gezond verstand, genres en het lot wanneer Disgaea 6: Defiance of Destiny in de zomer van 2021 exclusief naar de Nintendo Switch komt. Maar daarmee is de kous wat Disgaea-nieuws betreft nog niet af: Van 23 september om 10:00 uur tot 29 september om 23:59 uur zal de volledige versie van Disgaea 5 Complete tijdelijk gratis te spelen zijn in een Game op Proef-evenement, exclusief voor Nintendo Switch Online-leden.

• Hades: Versla de god van de doden in deze op Griekse mythologie gebaseerde dungeoncrawler. Duizenden verhaalgebeurtenissen en combinaties qua vaardigheden zorgen in elke speelsessie voor een unieke ervaring, waarbij spelers zich al hakkend en slaand een weg uit de onderwereld moeten banen door gebruik te maken van de krachten en mythische wapens van Olympus. Hades wordt vandaag uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• Empire of Sin: In deze nieuwe strategiegame betreden spelers de criminele onderwereld ten tijde van de drooglegging in het Chicago van de jaren 20. Het is aan de spelers om zich met overtuigingskracht en intimidatie op te werken naar de top van deze gewelddadige penoze en er alles aan te doen om daar te blijven. Empire of Sin komt op 1 december naar de Nintendo Switch en is vanaf vandaag beschikbaar als pre-order.

• Sniper Elite 4: Op de grootste en meest diverse locaties die ooit in een Sniper Elite-game hebben gezeten kunnen spelers genieten van spannende schietmomenten, stealth-gameplay en third-person actie. Sniper Elite 4 schiet vanaf deze winter met scherp op de Nintendo Switch.

• PGA TOUR 2K21: De fairway ligt op je te wachten in PGA TOUR 2K21! Speel tegen de pro’s in de game op prachtig nagemaakte banen, speel lokaal en online** tegen je vrienden, of neem deel aan volledige seizoenen en toernooien met Online Societies. Ontwerp en deel je ultieme golfbaan met talloze aanpassingsopties in de Course Designer. De downloadversie van PGA TOUR 2K21 is nu verkrijgbaar in de Nintendo eShop op de Nintendo Switch en de gamecardversie van de game wordt op 25 september uitgebracht.

• The Long Dark: In deze survivalgame staan spelers er alleen voor op een reis door een ijzige wildernis in de nasleep van een geomagnetische ramp. In de WINTERMUTE Story Mode staat spelers een ijskoud verhaal te wachten, en in de Survival Mode kunnen ze uren speelplezier met permadeath verwachten. Beleef een ware overlevingstocht wanneer The Long Dark later vandaag wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

• Balan Wonderworld: Spelers kruipen in de rol van Leo en Emma en moeten diverse kostuums dragen om over speciale vaardigheden te kunnen beschikken. Zo stelt een kostuum met tandwielvaardigheid ze bijvoorbeeld in staat om zware deuren te openen of toegang te krijgen tot nieuwe gebieden. Er zijn in totaal meer dan 80 kostuums te verzamelen en een speler kan er maximaal drie tegelijk met zich meenemen. Wissel tussen kostuums om kristallen en standbeelden te verzamelen in de levels. Er is ook een stand voor twee spelers beschikbaar! Door kostuums te combineren met vrienden kunnen spelers nieuwe plekken bereiken. BALAN WONDERWORLD maakt zijn grootse entree op de Nintendo Switch op 26 maart 2021.

• Rune Factory 5: Bouw een nieuw leven op en beleef een groots avontuur in deze hartverwarmende RPG. Spelers kruipen in de huid van een jonge man of vrouw zonder enige herinneringen en krijgen de kans om een nieuw leven als boswachter op te bouwen in het landelijke dorpje Rigbarth. Naast dat spelers het dorp moeten beschermen, bestaat het dagelijks leven uit het oogsten van gewassen, het vissen in de rivier en het bijwonen van lokale festivals. Wellicht komen ze zelfs iemand tegen om mee te daten, verliefd op te worden… en mee te trouwen! Het nieuwe gevechtssysteem stelt spelers in staat om combo-aanvallen uit te voeren met bondgenoten om monsters te verslaan. Begin een nieuw leven in een fantasiewereld wanneer Rune Factory 5 in 2021 naar de Nintendo Switch komt.