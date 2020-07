Nintendo brengt Treehouse event terug voor Paper Mario: the Origami King

Nintendo houdt straks een Treehouse event speciaal voor Paper Mario: the Origami King.

Normaliter worden Treehouse events tijdens de E3 gehouden, maar die ging niet door vanwege het coronavirus. Tijdens dit event wordt er voor het eerst wat gameplay van de nieuwe Paper Mario getoond.

The Origami King werd twee maanden geleden plotseling aangekondigd. Sindsdien is er nog weinig info over de game vrijgegeven. Om 19:00 zal daar verandering in komen.

Paper Mario: the Origami King verschijnt op 17 juli. Volgens geruchten zal Nintendo in de week erna een Nintendo Direct gaan houden.