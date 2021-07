Nintendo bevestigd: de Switch Pro staat niet op de planning

Nintendo heeft aangegeven dat ze niet bezig zijn met een nieuw Switch model naast het nieuwe OLED-model.

Dit heeft de ontwikkelgigant officieel aangekondigd via een Twitterbericht. Al jarenlang zoemden er geruchten op het internet dat Nitendo bezig zou zijn met een ‘Switch Pro’, een uitgave met meer kracht onder de motorkap om games in 4K te kunnen spelen. Nintendo heeft dit gerucht eindelijk weerlegt op Twitter met het volgende bericht:

We also want to clarify that we just announced that Nintendo Switch(OLED Model) will launch in October, 2021, and have no plans for launching any other model at this time. (2/2)

— 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) July 19, 2021