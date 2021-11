Nintendo baas noemt schandaal rondom Activision Blizzard “verontrustend”

Steeds meer CEO’s van grote partnerbedrijven van Activision Blizzard laten weten het niet helemaal eens te zijn met de gang van zaken.

Doug Bowser, CEO van Nintendo, heeft intern een mail gestuurd waarin hij de aanhoudende schandalen van Activision Blizzard “verontrustend” noemt. Hiermee geeft hij een zelfde soort geluid aan de zaak als de CEO’s van Nintendo en Microsoft. Phil Spencer zou de relatie met de uitgever van Call of Duty zelfs aan het evalueren zijn.

In een interne mail van Bowser geeft de CEO te kennen zich niet fijn te voelen rondom de zaken van Activision. “Samen met jullie allemaal heb ik de laatste ontwikkelingen met Activision Blizzard en de voortdurende berichten over seksuele intimidatie en toxiciteit bij het bedrijf gevolgd”, zei Bowser in de e-mail. “Ik vind deze rapportages verontrustend. Ze druisen in tegen zowel mijn waarden als Nintendo’s overtuigingen, waarden en beleid.”

Volgens de e-mail heeft Nintendo “contact gehad met Activision” en heeft het actie ondernomen terwijl het overweegt welke verdere acties moeten worden ondernomen. Geen van deze acties is echter gespecificeerd. “Elk bedrijf in de branche moet een omgeving creëren waarin iedereen wordt gerespecteerd en als gelijken wordt behandeld, en waar iedereen de gevolgen begrijpt als we dat niet doen”, vervolgde Bowser. Volgens de e-mail werkt Nintendo samen met de ESA – een lobbyorganisatie waar zowel Nintendo als Activision Blizzard toe behoren. Bowser merkte op dat Nintnedo samenwerkt met de ESA om “zijn standpunten over intimidatie en misbruik op de werkplek te versterken”.

Activision Blizzard kwam eerder dit jaar in opspraak door een rechtszaak van de staat Californië. Binnen het bedrijf zou personeel sexueel worden geïntimideerd. CEO Bobby Kotick wilde er alles aan doen om hier verandering in te brengen, maar blijkt dus ook zijn handen in onschuld te hebben gewassen. Er zijn nu al diverse partijen die Kotick het liefst zien vertrekken en de CEO zou zelf bij andere topmannen hebben geïnformeerd hoe hij nog verder zou kunnen gaan.