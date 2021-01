Ninja Theory toont fotorealistische graphics in nieuwe Project Mara video

Ninja Theory heeft een nieuwe video vrijgegeven waarin we meer informatie krijgen over de immens detailvolle speelwereld van Project Mara.

Vorig jaar hebben we voor het eerst gehoord over het project van de Hellblade-ontwikkelaar. De ontwikkelaar onthulde het spel als een eigenaardig spel dat ‘nieuwe manieren van verhalen vertellen’ zal verkennen en gebaseerd zal zijn op een ‘real-world’ en ‘gefundeerde weergave’ van mentale terreur.

Nu, in een nieuwe trailer, hebben we wat meer over de game gehoord en enkele van de verbluffende fotorealistische beelden gezien die Tameem Antoniades en zijn team creëren voor de mysterieuze titel.

Misschien wel de grootste onthulling van deze nieuwe trailer is dat de hele game zich afspeelt in slechts één appartement (een appartement dat echt bestaat!) en het team heeft veel ontwikkelingstijd besteed aan het op een fotorealistische manier opnieuw creëren van die flat.

De afmetingen van het appartement, de texturen die op de locatie te zien zijn, de verlichting. Alles is gerepliceerd door het ontwikkelingsteam met behulp van de modernste technologie. En in de trailer kun je de resultaten zelf zien.

In samenwerking met Clear Angle Studios slaagde Ninja Theory erin om een ​​’puntenwolk van het hele appartement’ tot in ‘elk klein detail’ te gebruiken om de digitale weergave van de echte ruimte te creëren die in de trailer hierboven te zien is.

Van daaruit begon het team procedurele hulpmiddelen te gebruiken om ‘tekenen van leven’ aan het appartement toe te voegen – stof, slijtage en andere meer organische elementen werden op deze levensechte replicatie gelaagd om dat ongrijpbare ‘gevoel van plaats’ toe te voegen. ‘overdreven opgeschoonde game-omgevingen kunnen soms ontbreken.

We weten nog steeds niet veel over het mysterieuze spel buiten het doel ‘om de gruwelen van de geest zo nauwkeurig en realistisch mogelijk na te bootsen’, maar we weten tenminste dat het er verdomd goed uit zal zien, omdat het ons leven bang maakt. .

Ninja Theory werkt momenteel ook aan Senua’s Saga: Hellblade 2 en werd in 2018 onderdeel van het Xbox Game Studios-collectief.