Ninja streamt vanaf nu weer op Twitch

Tyler ‘Ninja’ Blevins is terug op streamingplatform Twitch. Met zijn terugkeer volgt hij collega-streamer Shroud, die sinds kort ook terug is op de dienst van Amazon.

Ninja brak vorig jaar met Twitch en ging naar Mixer, een streamingplatform van Microsoft. Mixer werd echter geen succes, waardoor Microsoft de dienst in juni werd beëindigd. Ninja en alle andere streamers, die voor veel geld binnen werden gehaald, waren in één klap ‘transfervrij’ en het was de vraag waar zij naartoe moesten om te streamen. Vanwege de eerdere breuk met Twitch, was het de vraag of de streamer zou terugkeren op het platform van Amazon. Onderstaande tweet maakte echter een einde aan alle twijfel. De streamer tekent een meerjarig contract bij Twitch, maar details over bijvoorbeeld zijn tekengeld zijn niet bekend.