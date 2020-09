Ninja Gaiden Trilogy komt mogelijk naar Switch en PS4

Liefhebbers van snelle actie en uitdagende gameplay kunnen hun borst natmaken, want de moderne Ninja Gaiden-games komen mogelijk naar Nintendo Switch en PlayStation 4.

Uitgever Game Source Entertainment uit Hong Kong noemde de Switch- en PS4-versies van de trilogie vandaag op zijn website, maar de vermelding is inmiddels verwijderd. Via een oude webcache is de Switch-versie echter nog te bekijken. De Ninja Gaiden Trilogy zou Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 en Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge bevatten en in maart 2021 in de winkel liggen. Uitgever Koei Temco heeft nog geen officiële aankondiging gedaan, dus verdere details over de trilogie ontbreken nog op het moment van schrijven.

Fans van de serie kennen de moderne games uit voorgaande consolegeneraties. De games verschenen namelijk allemaal op de allereerste Xbox, Xbox 360 en PS3. Sindsdien is er geen nieuwe game in de serie verschenen, maar hoofdpersonage Ryu Hayabusa maakte wel zijn opwachting als vechter in de Dead or Alive-games. Team Ninja, de ontwikkelaar achter de Ninja-games, liet onlangs nog weten dat het een nieuwe titel zeker ziet zitten, maar als deze trilogie daadwerkelijk uitkomt zullen fans hun handen lang genoeg vol hebben.