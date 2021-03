Ninja Gaiden: Master Collection loopt in 4K 60FPS

Volgens een beschrijving in de Microsoft Store zal de Ninja Gaiden: Master Collection in 4K en 60fps lopen.

Tijdens de Nintendo Direct presentatie van afgelopen februari is Ninja Gaiden: Master Collection aangekondigd voor de Switch. Bovendien is ietsje later bekend gemaakt dat de verzameling ook uitkomt op de Xbox One, Playstation 4 en pc. Gamers met een Xbox Series S/X of PlayStation 5 kunnen de game via backwards compatibility spelen.

Wat echter opvalt in de Microsoft Store is dat Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 en Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge allemaal speelbaar zijn in 4K en 60fps. Het is ook zeer aannemelijk dat dit toepasbaar is op de PlayStation consoles en pc.

Als je het soort speler bent die achievements en trofeeën belangrijk vindt zal je blij zijn te horen dat elke game zijn eigen achievements en trofeeën heeft.

Fumihiko Yasuda, hoofd van Team Ninja, zei het volgende tijdens de aankondiging:

“Ninja Gaiden is de oorsprong van de actie games van Team Ninja, en ik hoop day niet alleen fans van de serie, maar ook fans van de Nioh serie deze games zullen spelen.” “Ik hoop dat de dag snel komt wanneer ik informatie kan geven over de volgende game in de serie, waar ik continu over zeg dat ik die wil maken, maar tot die tijd, speel vooral Ryu Hayabusa in de Ninja Gaiden: Master Collection.”

Kijken jullie er naar uit de Ninja Gaiden: Master Collection te spelen in 4K 60fps? Laat onderin een reactie achter!