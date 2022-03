Nine Sols behaalt beoogde bedrag met crowdfundcampagne

Nine Sols is een twee dimensionale actie-platformer met invloeden van From Software’s Sekiro. Spelers verkennen een land waar ooit een eeuwenoud buitenaards ras gevestigd was. Aldaar moeten ze de negen Sols, leiders van een vervloekt rijk, vernietigen.

De game werd eind vorig jaar onthuld. Vijftig dagen geleden begon Red Candle de campagne. Het doel was om 3 miljoen Taiwanese dollars (circa 95.585 euro) binnen te halen. Dat is hen nu al gelukt.

De ontwikkelaar hoopt de game te kunnen publiceren op Steam (pc en Mac) en voor de consoles van Nintendo en Sony. Voor die twee laatstgenoemde moet het ontwikkeltraject echter nog beginnen. Zie de laatste trailer hieronder.