Night City Wire episode 2 vindt 10 augustus plaats

CD Projekt Red heeft laten weten dat we aankomende maandag een nieuwe episode van Night Wire City voor Cyberpunk 2077 kunnen verwachten.

Dit heeft de ontwikkelaar laten weten via het officiële Twitter-kanaal van de game. Daarin schrijven ze niet alleen hoe laat het zal starten, maar ook wat we kunnen verwachten.

Join us on Monday, August 10 at 6PM CEST, at https://t.co/y8iUIM0gBv for episode 2 of Night City Wire! This time we'll share details about lifepaths, show you the types of weapons you will be using in the game, and discuss Refused's transformation into SAMURAI! #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/n3LFFocbVI

