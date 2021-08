Nieuwste patch van Cyberpunk 2077 lost eindelijk een irritatie op

Fans zijn eindelijk af van een irritante feature van Cyberpunk 2077 in patch 1.3. De mini-map is eindelijk dynamisch!

In een vergelijkingsvideo laat CD Projekt zien dat de mini-map in Cyberpunk 2077 uitzoomt als ze harder rijden in een auto. Voorheen gebeurde dat niet, zodat spelers constant te laat waren met bochten maken als ze een route aan het volgen waren. Naar mijn idee is het hilarisch dat ze hier speciaal een video voor maken, maar hopelijk is men er heel blij mee.

Patch 1.3 zal niet alleen dit probleem aanpakken. Zo zullen de kosten voor het resetten van perks drastisch dalen en worden problemen met verschillende quests aangepakt. Er zijn verder verrassend weinig aanpassingen te vinden in deze patch, zeker gezien het spel voor een lange tijd in een slechte staat is geweest en ook tijdenlang van de PlayStation Store is gehaald. Ook wachten fans van het spel nog steeds op de eerste aankondiging van de beloofde gratis DLC.