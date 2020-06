Zomerse editie van Steam Game Festival is begonnen

Helaas geen E3 op het moment van spreken, maar gelukkig worden wij gamers niet helemaal in de steek gelaten. Developers en platformen als Steam doen hun uiterste best om een virtuele marktkraam op te bouwen.

Een weekje uitgesteld, maar vandaag start het Steam Game Festival. We hebben eerder soortgelijke digitale evenementen gezien van Valve, welke op de volgende week werken: Voor een periode van ongeveer een week hebben spelers de mogelijkheid om demo’s van bepaalde games te spelen, naar live developer talks te kijken en hen ook vragen te stellen.

Momenteel zijn er zo’n veertig demo’s te spelen en dit worden er mogelijk nog meer. Zo kun je aan de slag met onder andere Stronghold Warlords, een nieuwe strategie game FireFly studio’s. Het charismatische Papetura, een point & click avontuur van ontwikkelaar Petums of het bijzondere Röki, avonturengame die op Scandinavische folklore ingaat.

Er zijn veel meer spellen te bewonderen, maar deze trokken mijn aandacht en heb ze momenteel op de downloadlijst staan! Je kunt alle speelbare demo’s, livestreams en developer talks hier bewonderen. Het evenement is vanaf vandaag, 16 juni tot en met 22 juni bezig. Welke demo ga jij checken, of heb je gespeeld en moeten we allemaal ervaren? We horen het graag!