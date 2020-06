Zoink Games kondigt Lost in Random aan

Ook Zoink Games heeft hun nieuwe game onthuld. Lost in Random is een game waarin het gooien van een dobbelsteen erg belangrijk is.

Het gooien ervan zorgt er namelijk voor dat de toekomst van ieder individu wordt bepaald. De game is nog in vrij vroege stadium van ontwikkeling en wordt pas in 2021 verwacht.

In een persbericht geeft EA nog wel het volgende aan informatie: