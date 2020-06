Zeer binnenkort meer nieuws over Baldur’s Gate 3

Volgende week onthult Larian Studios meer informatie over Baldur’s Gate 3. Dit liet de ontwikkelaar via Twitter weten.

Volgens het bericht zal er tijdens een online game festival op 6 juni meer onthuld worden over de nieuwe game.

Throughout June, we’ll be revealing more about #BaldursGate3 starting June 6, on the #GuerrillaCollective Showcase. https://t.co/alQZxS4kH6 It’s almost time to venture forth. pic.twitter.com/I4Cjrf0BIT

— Larian Studios (@larianstudios) May 29, 2020

Zoals eerder vermeld maakt deze aankondiging deel uit van het Geurilla Collective, welke aangekondigd werd na de afzegging van E3 2020.

Ter illustratie, dit is een online digitaal games festival waarop aankondigingen, trailers en gameplay te zien zijn van verschillende ontwikkelaars en uitgevers. Het festival begint op zaterdag 6 juni en loopt tot en met 8 juni.

Echter in de tussentijd kan je hier gameplay checken van Baldur’s Gate 3. De game wordt later dit jaar doormiddel van vroegtijdige toegang beschikbaar gemaakt.