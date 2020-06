Middels een trailer bevestigen Microids, Mindscape en PlayLogic dat de remake van cult-klassieker XIII 10 november is.

Naast de trailer werd ook de limited edition van de game onthuld. Deze bevat naast de game ook drie lithographs, een steelcase, gebundeld met codes voor de digitale soundtrack en dertien gouden skins voor je wapens.

De remake van XIII is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.