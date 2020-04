XCOM 2 gratis speelbaar op Xbox One en pc

Ontwikkelaars geven je steeds meer redenen om het huis niet uit te gaan. Zo laat 2K Games je de komende dagen gratis aan de slag gaan met XCOM 2 op de pc en Xbox One.

XCOM 2 is een sequel op XCOM: Enemy Unknown en daarin hebben aliens de macht over de aarde overgenomen. Het is aan jouw de taak om de XCOM te herbouwen en een globale verzet op te zetten om de aarde terug te pakken en de mensheid te redden.

Mocht je na het spelen van de gratis versie niet genoeg krijgen, kun je op Steam nog eens flinke kortingen op scoren. Tot en met 7 mei is de game voor €12,49 te koop en voor €16,24 heb je zelfs de Digital Deluxe Edition.

XCOM 2 is tot en met 28 april gratis te spelen op Steam en de Xbox One. Het geeft je in ieder geval de kans om alvast in de stemming te komen voor XCOM: Chimera Squad dat sinds vandaag verkrijgbaar is.