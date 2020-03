Xbox Series X: Microsoft maakt zich geen zorgen over de productie

Ondanks dat het coronavirus flinke impact heeft op de wereld en de economie maakt Microsoft zich geen zorgen over de productie van de Xbox Series X.

CEO Satya Nadella laat in een gesprek met CNBC weten dat Microsoft er financieel gezien beter voorstaat dan bij de vorige economische recessie.

Later in het gesprek komt ook de Xbox Series X te spraken en daarin geeft Nadella te kennen dat de productie nog steeds volgens planning zou lopen. Analisten voorspelden eerder namelijk dat zowel Sony als Microsoft hun consoles uit zouden stellen, voornamelijk door de coronacrisis. De crisis zorgt er namelijk voor dat de productie van onderdelen minder hard loopt en voor de onderdelen liggen al meerdere kapers op de loer. Echter lijkt de productie weer langzaamaan aan te trekken en kan de productie gewoon doorgaan.

Ondanks dat ze zich geen zorgen maken over de productie van de nieuwe console is de CEO nog wel een beetje voorzichtig met de oplage van de productie. Het zou echter nog wel kunnen betekenen dat Microsoft in eerste instantie niet aan de vraag kan voldoen.