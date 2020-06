Xbox Series X event in de week van 20 juli verwacht

Microsoft heeft nog geen datum onthuld voor hun Xbox event. Echter wordt er in de wandelgangen gesproken over de week van 20 juli.

Fans hebben hoge verwachtingen voor het event, waar Microsoft naar verluid de first party games voor de Xbox Series X zal onthullen. Ondanks dat er veel gespeculeerd wordt over een goedkopere en minder krachtige Xbox Series X zal deze niet tijdens dit event het revue passeren. Dit zal volgens Eurogamer pas in augustus gaan gebeuren.

Volgens Microsoft Central wordt het volgende Xbox event dus in de week van 20 juli gehouden en zal dus alleen focussen op games. Zo meldt de site dat er een kans is dat we de eerste game van Microsoft’s nieuwste studio The Initiative gaan zien.

We weten nog vrij weinig qua first party games voor de nieuwe Xbox. Wel weten we dat deze game de eerste jaren ook gewoon naar de Xbox One komen. Ook lijkt Phil Spencer nog steeds in zijn nopjes voor hun console, ondanks gezien te hebben wat de concurrent te bieden heeft.