Xbox pakt toekomstige updates anders aan

Alhoewel er gisteren een degelijke line-up aan Xbox Series X games voorbij kwamen, gaat Microsoft de verwachtingen van de fans temperen, als ze weer nieuwe games gaan onthullen.

Eigenlijk waren het niet zo zeer de games die fans niet enthousiast maakten, maar voornamelijk het gebrek aan gameplay. In een gesprek op Twitter neemt een fan het op voor Microsoft, maar erkent Aaron Greenberg dat ze toch wel iets geleerd hebben van de Inside Xbox.

Had we not said anything & just shown May Inside Xbox show like we did last month, I suspect reactions might have been different. Clearly we set some wrong expectations & that’s on us. We appreciate all the feedback & can assure you we will take it all in & learn as a team.

— Aaron Greenberg ‍♂️❎ (@aarongreenberg) May 8, 2020