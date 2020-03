Ben je fan van racegames of RPG’s? Of beide natuurlijk, dan is het een goede maand als Xbox Live Gold-abonnee. Deze maand worden er snelle en uitgebreide games toegevoegd aan de gratis titels.

Hieronder vind je de Games with Gold voor de maand april, per console;

Xbox One

Project CARS 2 (1 tot 30 april)

Knights of Pen and Paper Bundle (16 april tot en met 15 mei)

Xbox 360 (compatible with Xbox One)