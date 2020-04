Xbox Games With Gold voor mei zijn bekend

De maand is bijna voorbij, wat natuurlijk weer betekend dat er een setje met nieuwe gratis games voor je klaar staat! Voor de Playstation was het vanmorgen al raak, zie hier de games voor Xbox-spelers.

Spelers kunnen de gehele maand V-Rally 4 downloaden, de Xbox One arcade racing game uit 2018. Voor RPG-fans zit er gelukkig ook meer dan genoeg uur gameplay in de mix; Warhammer 40K Inquisitor – Martyr, welke van 15 mei tot 16 juni beschikbaar is.

Voor de Xbox 360-spelers onder ons, als die er nog zijn is er ook weer wat beschikbaar. Sportfans kunnen Sensible World of Soccer van 1 tot en met 15 mei downloaden. Dit is de opgepoetste voetbalgame uit de jaren 90 die een meer top-down beeld geeft ten opzichte van de huidige voetbal games. Daarnaast is Overlord 2 beschikbaar van 16 tot en met 31 mei. In deze RPG neem je de werkzaamheden van een fantasie-achtige tiran over, welke je op hilarische wijze tot een goed einde brengt.