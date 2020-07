Xbox Games Showcase is op 23 juli

Microsoft heeft vandaag bevestigd dat hun Xbox Games Showcase event op 23 juli zal plaatsvinden.

Het event zal op donderdag 23 juli om 18:00 plaatsvinden.

Tijdens het event zal Microsoft de komende first party games voor Xbox Series X, Xbox One en pc gaan onthullen. We zijn benieuwd naar welke games er allemaal getoond worden. We weten in ieder geval zeker dat Halo Infinite van de partij zal zijn. Welke games hopen jullie nog meer te zien? Laat het ons weten in de reacties!