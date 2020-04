WWE 2K21 komt niet; morgen meer info over de toekomst van de serie

WWE heeft laten weten dat ze WWE 2K21 niet in ontwikkeling is en dat ze daarover morgen meer informatie zullen geven.

In een gesprek met investeerders heeft World Wrestling Entertainment Inc laten weten dat er dit jaar geen nieuwe WWE zal komen. Nadat er door een investeerder gevraagd werd naar de nieuwe iteratie liet CFO Frank Riddick weten dat die er niet zal komen.

2K Games heeft nog niet gereageerd op dit nieuws, maar het officiële Twitter-account schrijft dat we morgen meer informatie over de toekomst van de serie kunnen verwachten.

We will be sharing details on the future of the WWE 2K franchise as well as some exciting news on Monday at 7:00 a.m. PT.

— #WWE2K20 (@WWEgames) April 24, 2020