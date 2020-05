WRC 9 trailer toont rally van Nieuw-Zeeland

Onlangs werd WRC 9 aangekondigd voor zowel de huidige als next-gen consoles en vandaag zijn er beelden van de rally van Nieuw-Zeeland vrijgegeven.

We moeten nog vier maanden wachten voordat we met de racegame aan de slag kunnen, maar als het de stijgende lijn van het vorige deel weet vast te houden, kunnen we onze borst alvast nat maken. WRC 9 staat in de planning voor 3 september voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Ook komt de game naar de Nintendo Switch, PlayStation 5 en Xbox Series X, maar dat zal later dit jaar gebeuren.