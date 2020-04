World War Z in de maak voor de Switch

De game kwam voor de overige consoles in 2019 al uit. De Nintendo Switch is gelukkig ook nog aan de beurt en wordt voorzien van een Game of the Year-editie.

Zoals bij de meeste games houdt dit in dat de ‘nieuwe’ versie beschikt over al uitgebrachte DLC en een beetje extra. Deze uitgebreide versie wordt ook uitgebracht voor de Playstation 4, Xbox One en PC. Het beetje extra in dit geval is een nieuwe missie die zich afspeelt in Marseille. Deze bevatten een eigen verhaal en nieuwe personages.

Spelers krijgen ook nieuwe wapens tot hun beschikking en krijgen met de Game of the Year-editie een aantal nieuwe skins voor hun speelbare personages. De eerder toegevoegede content die er bij zit is onder andere een extra game modus; Horde Mode Z, wekelijkse uitdagingen en een nieuw personage en klasse. Laatst genoemde komen later dit jaar. De bundel zal vanaf 5 mei beschikbaar zijn voor de behoorlijke prijs van €49,99.

Bron: IGN