Wereld Assassin’s Creed Valhalla wel groter dan Odyssey

Assassin’s Creed Valhalla wordt misschien niet de grootste Assassin’s Creed qua speeltijd, maar wel qua speelwereld.

Gamers hadden eigenlijk kritiek op de grootte van het Oude Griekenland van Odyssey, maar als we producer Julien Laferrière mogen geloven dan heeft wordt de wereld van Valhalla nog groter. In een interview kreeg de producer de volgende vraag:

“Het eerste dat de spelers interesseert, is de grootte van de wereld in vergelijking met wat je eerder hebt gedaan in odyssey, Origins, de laatste twee delen uit de serie. Is het vergelijkbaar, is het groter, is het vergelijkbaar?”

Daarop gaf Julien Laferrière het volgende antwoord:

“Ik zou eigenlijk zeggen dat het qua bereik waarschijnlijk iets groter is dan Assassins Creed Odyssey. Ik heb in dit stadium niet de exacte cijfers, maar we hebben niet alleen het hele land gecreëerd, in dit geval Engeland, maar ook een groot deel van Noorwegen. Er zijn andere geheime werelden, waar ik vandaag niet over kan spreken, die hebben bijgedragen aan de grootte van het spel. Het is geen klein spel, het is een spel dat duidelijk ambitieus is en de spelers vele uren speelplezier zal bieden.”