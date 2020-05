We Were Here Together komt 5 juni uit op Xbox One

Het Rotterdamse Total Mayhem Games maakt bekend dat We Were Here Together op 5 juni op de Xbox One zal lanceren.

Voor wie nog onbekend is met de serie, We Were Here Together is een co-op puzzel avontuur, waar het doel is om te ontsnappen uit ‘Castle Rock’. We Were Here Together is ten opzichte van de eerder verschenen games een verbetering in de vorm van de ‘storytelling’, het aantal puzzels, nieuwe ruimtes om te ontdekken, een langere gameplay duur en je werkt nog meer samen dan ooit.

De game verscheen op 10 oktober 2019 voor de pc (via Steam). De game werd geroemd om diens puzzels en de communicatie die nodig was om deze op te lossen. Check hieronder screenshots van de game om te zien wat in dit avontuur te wachten staat.