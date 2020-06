“We investeren nog behoorlijk in de PS4,” aldus VP PlayStation

Volgens de vice president UX Design van Sony hoeven eigenaren van de PlayStation 4 niet bang te zijn dat Sony ze in de steek laat. Je hoeft dus niet per se meteen een nieuwe console in huis te halen.

Het nieuws deelde hij op LinkedIn waar Matt MacLaurin een paar vragen van fans beantwoordde over diverse details van de PlayStation 5. Zo meldde een aantal nieuwsgierige fans dat ze bang waren dat ze te laat in de huidige generatie console gestapt zijn. Volgens MacLaurin hoeven zij zich geen zorgen te maken, aangezien er nog ‘genoeg leven’ in de PS4 zit.

Een andere reageerde wat beangstigend doordat hij ervan uit gaat dat hij nu de PlayStation 5 moet kopen. Ook daarop reageerde de vice president geruststellend door te zeggen dat hij zijn tijd kan nemen en dat er nog ‘behoorlijk’ in de PS4 geïnvesteerd wordt.

In hetzelfde informele vragenvuurtje gaf MacLaurin ook te kennen dat de UI van de console helemaal vernieuwd is en legt hij ook uit waarom de console groter is dan diens voorganger. Daarnaast zullen er voor iedereen speciale editie van de console komen en geeft hij toe dat hij uitkijkt naar degene van Horizon: Forbidden West.