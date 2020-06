Drie nieuwe domeinnamen voor DC-games

Warner Bros. Games, de uitgever van onder andere Rocksteady en WB Montreal, lijkt zich voor te bereiden op nieuwe DC-aankondigingen. Afgelopen week zijn er namelijk drie nieuwe domeinnamen geregistreerd die duiden op games over de Suicide Squad en de Gotham Knights.

De drie domeinnamen werden opgemerkt door Resetera-gebruiker DriftingOrbit, die ze netjes voor je op een rijtje zette. De eerste twee domeinnamen lijken te duiden op een Suicide Squad-game. Het domein suicidesquadgame.com werd geregistreerd op 16 juni en suicidesquadkillthejusticeleague.com werd drie dagen later vastgelegd. Een derde registratie lijkt te duiden op een andere DC-game over de Gotham Knights. De domeinnaam voor die titel is gothamknightsgame.com. Alle domeinnamen werden geregistreerd door MarkMonitor, het bedrijf achter WBGames.com

Fans op Resetera denken dat Rocksteady bezig is met de Suicide Squad-game en dat WB Montreal zich focust op de Gotham Knights-titel. Rocksteady heeft sinds de release van Batman: Arkham Knight in 2015 niets bekendgemaakt over een volgende game, maar WB Montreal wel. De ontwikkelaar dropte namelijk sporadisch verwijzingen naar een Batman-game rondom The Court of Owls.

Waarschijnlijk zullen de studio’s hun games onthullen tijdens het DC Fandome-event dat op 22 augustus gestreamd wordt. WB Games is aanwezig met hun studio’s, dus het lijkt een kwestie van tijd voordat we weten waar Rocksteady en WB Montreal aan werken.