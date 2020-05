Call of Duty Warzone is er nog wel een lange tijd als het aan Infinity Ward ligt en dat betekent dat het ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series X zal komen.

Warzone kunnen we eigenlijk als een standalone uitbreiding/ game zien. Het is namelijk gratis te spelen en zal ondersteunt blijven, ondanks nieuwe iteraties.

Dit was ook een van de redenen om de game een andere naam te geven, zodat het niet perse met een titel verbonden is. Het plan is om Warzone nog jaren ‘vers’ te houden, al zijn de plannen nog niet in steen gegraveerd.

In gesprek met Gamergen laat aylor Kurosaki, Infinity Ward’s narrative director, weten dat ze nu op ‘onbekende gebieden’ bevinden.

“Call of Duty has been on a very regular cadence for many many years, and Warzone has made us rethink exactly how best to release new content and how to integrate it.”

“Warzone will be the through line that connects all of the different various sub-franchises of Call of Duty. It’s going to be really cool to see how the different sub-franchises sort of come in and out of focus, but Warzone will be the one constant.”