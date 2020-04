Warner Bros Montreal werkt aan soft reboot van Batman; verschijnt dit jaar

Warner Bros is bezig om de Batman games te voorzien van een soft reboot. Dit wordt gedaan door Warner Bros Montreal.

Althans dat meldt Geeks Worldwide is de Batman game die Warner Bros Montreal aan het teasen is een soft reboot van de Arkham serie.

Eerder was de studio bezig met een game die zich gefocust was op Damian Wayne, maar die werd geannuleerd. De nieuwe game zou, zoals eerder al gespeculeerd werd, een rol voor de Court of Owls hebben weggelegd.

Nog interessanter is dat de game een co-op zou bevatten en een ‘speelbare Batfamilie’ bevatten. Als een reboot zal de game een eigen universum ingaan en deze wordt opgevolgd door Rocksteady’s geheimzinnige project.

De game staat gepland om dit najaar te verschijnen, dus we kunnen ongetwijfeld binnenkort een onthulling verwachten. Deze zou eigenlijk gepland staan voor Warner Bros eerste persconferentie tijdens de E3, maar die werd helaas gecanceld door het coronavirus. Kijken jullie al uit naar een nieuwe Batman game? Laat ons weten in de reacties hoe jullie over dit gerucht denken!