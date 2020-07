Vorig jaar kwam de game al uit, maar Warhammer: Chaosbane is nog niet klaar met het spotlight. Onlangs werd namelijk bekend dat het spel naar de next-gen consoles komt.

Dit bericht komt van uitgever Nacon. Veel meer details over dit project zijn nog niet naar voren gekomen. Gezien in ieder geval de PS5 aan het einde van dit jaar verwacht wordt, is dat ook wanneer we de port op zijn vroegst kunnen verwachten.

Benieuwd wat wij vonden van het spel? Check dan onze review.